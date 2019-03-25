5 milyar dolarlık kripto para çalındı

25 Mart 2019

Bir yandan bitcoin fiyatları nereye gidecek tartışmaları sürerken, diğer yandan dünyanın dört bir yanından dev şirketler yeni nesil yatırım aracına geçişin sinyallerini veriyor. Dünyanın bir bölümü hala kripto paralarda ilgili hala temkinli duruşunu korusa da bazı tahminlere göre fiyatlar ne yöne giderse gitsin bu yeni yatırım aracının yarattığı rüzgarın önünde durmak artık imkansız. Bu trend elbette dijital dünyanın korsanları olan hackerların da iştahını kabartıyor. Hızla yükselen yeni nesil yatırım aracına 2011 yılından bu yana gerçekleştirilmiş olan saldırılar incelendiğinde ise şaşkınlık yaşamamak elde değil. İşte şaşkınlık veren rakamlar ve dünyanın en büyük alım-satım platformlarında gerçekleşen akıl tutulmaları…

Saatte 25 milyon dolar çalındı

2018 yılında saatte 25 milyon dolarlık bitcoin, kripto para borsalarının güvenlik duvarlarını aşarak hackerlar tarafından çalındı. Sadece 2018 yılında kripto para borsalarının yetersiz kalan güvenlik önlemleri nedeniyle yatırımcıların hackerlara kaybettiği kripto paraların boyutu 1.1 milyar dolar. 2013 yılından bu yana aralarında dünyanın en büyük kripto para borsalarının da bulunduğu platformlara gerçekleşen saldırılarla ise yaklaşık 2.2 milyar dolarlık ethereum, bitcoin veya başka bir coin hackerların hesabına geçti.

Elbette bu rakamlar sadece kayıplarını açıklamış olan kripto para platformlarının verdiği rakamlar olduğu için iyimser rakamlar olarak da kabul edilebilir. Çalınan kripto para miktarını açıklamayan platformlar da olduğu ya da bazılarının kaybı düşük açıkladığı da düşünülünce tahminler bu rakamın 3 milyar dolara yakın olduğu yönünde.

Tarihteki en büyük Bitcoin hırsızlığı: 535 milyon dolar

Kripto paraların zaten çok da uzun olmayan tarihi boyunca gerçekleşen büyük hack olaylarına bakıldığında ise ilginç veriler ortaya çıkıyor. Tarih boyunca gerçekleşmiş ya da en azından gerçekleştiğinden haberdar olduğumuz en büyük hırsızlık, Coincheck’ten çalınan 523 bin adet Japon kripto coin NEM oldu. Değeri 534 milyon 800 bin doları bulan hırsızlığın bir hack saldırısı mı yoksa içeriden alınan bir bilgiyle gerçekleşen operasyon mu olduğu hala tartışılıyor.

MT.GOX’tan çalınan bitcoinlerin bugünkü değeri 3.3 milyar dolar

Tarihteki ikinci büyük hırsızlık vakası ise o dönem dünyanın en popüler kripto para borsası kabul edilen Mt.Gox’tan çalınan 850 bin adet Bitcoin idi. Hackerlar tarafından çalınan bitcoinlerin piyasa değeri ise o gün için 460 milyon dolar olsa da bugünkü fiyatlardan 3.3 milyar dolar. Tarih boyunca çalınan kripto paraların (elbette açıklanmış rakamlarla) bugünkü fiyatlarının toplamı ise 4.9 milyar doları aşıyor. Bu kayıpların bir bölümü borsalarda gerçekleşirken bazıları, online cüzdanlardan, çoğunluğu ise soğuk veya sıcak cüzdanlarda yaşanıyor.

İki ayda bir kripto para çalınan borsalar var!

Fakat gerçekleşen hack olaylarına dikkatli bakıldığında asıl ilginç olanın, aynı kripto para borsalarının birkaç ay sonra yeniden saldırıya uğrayıp tekrar ve hatta çoğu zaman daha büyük bir kayba neden olması. Yani ilk saldırıdan ders alınarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamış olması daha büyük kayıpların önün açmış görünüyor. Bazı borsaların ise neredeyse ikişer ay arayla hacker saldırılarıyla müşterilerinin varlıklarını kaybettiği dikkat çekiyor.

Çağdaş Çağlar: Geçmişten ders alan güvenliğini de sağlıyor

Bir kripto para alım-satım platformu için tüm diğer etkenlerden daha önemli olan noktanın platform güvenliği olduğuna dikkat çeken Bitci.com Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, geçen yıl Bitci.com’un faaliyetleri başlayana kadar aylarca sadece bu konuda yatırım yaptıklarını ve geçmişte yaşanan bu dev hack saldırılarını teker teker inceleyerek geçmişteki skandallardan önemli ders çıkardıklarını vurguluyor. Çağlar, “Bu nedenle, gerçek anlamda bir güvenlik açığı bırakmadığımızı anladığımızda her altyapısı çoktan hazır olan Bitci.com’u faaliyete geçirdik. Bizim açımızdan en önemli konu yatırımcılarımızın güvenliği. Bu uzun çalışmalar sonucunda bugün dünyanın bütün borsalarına platform alt yapısı ihraç edebileceğimiz bir platform yarattık. Bu nedenle de dünyanın en güvenli alım-satım platformlarından birini yarattığımız gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz” diyor.

Çağlar, sadece alım-satım platformunun güvenliğini değil, yatırımcıların tüm birikimlerini ceplerine alıp istedikleri yere taşıyabilecekleri dünyanın ilk ve tek bir borsaya entegre soğuk cüzdanını da yarattıklarına dikkat çekiyor.

Sadece platform güvenliği değil, teknolojiyi de ihraç edebiliriz

“Bizim amacımız sadece yatırımcıların güvenli bir platformda alım-satım yapmalarını sağlamak veya yatırımcıların birikimlerini güvende tutmak değil, aynı zamanda kripto para dünyasına yüzde 100 yerli yeni bir teknoloji de getirmek. Faaliyette olduğumuz süre boyunca bir Türk platformunun dünyaya en güvenli teknolojiyi ihraç edebileceğini görmüş olduk” diyen Çağlar, geçtiğimiz haftalarda güçlü bir şekilde katıldıkları ve kripto para dünyasının önemli isimlerinin katıldığı Blockchain Economy Istanbul Summit’te gördükleri büyük ilginin de doğru yolda olduklarını gösterdiğini belirtti.