50 milyar dolarlık plan onaylandı! Hisse geri alımıyla güven tazeleyen JPMorgan'dan güçlü çeyrek

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase & Co., 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin kâr ve gelirleri, analist beklentilerinin üzerine çıkarak piyasalarda olumlu karşılandı.

Bankanın ikinci çeyrek net kârı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 18,15 milyar dolardan 14,99 milyar dolara gerilese de, hisse başına 5,24 dolarlık kâr, Wall Street analistlerinin 4,48 dolarlık beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

Gelirlerde de tahminlerin üzerinde sonuç geldi. JPMorgan’ın toplam geliri, geçen yıl aynı dönemde 50,2 milyar dolar iken, bu çeyrekte 44,9 milyar dolar olarak kaydedildi. Ancak bu rakam, piyasa beklentisi olan 43,81 milyar doları aşmayı başardı.

Bankanın performansında, kredi zararları için ayrılan karşılıkların azalması, canlı piyasa gelirleri ve ABD ekonomisinin dayanıklılığı etkili oldu.

Hisse geri alımı ve temettü artışı

Şirket, yatırımcılara olan güvenini göstermek amacıyla 50 milyar dolarlık hisse geri alım programını onayladı. Ayrıca üç aylık temettüsünü hisse başına 1,40 dolardan 1,50 dolara çıkardı.

Jamie Dimon'dan dengeli uyarılar

JPMorgan Chase İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD ekonomisi bu çeyrekte dayanıklılığını korudu. Vergi reformunun tamamlanması ve olası serbestleşme ekonomik görünüm açısından olumlu olsa da, tarifeler ve ticaret belirsizliği, kötüleşen jeopolitik koşullar, yüksek mali açıklar ve yükselen varlık fiyatları gibi önemli riskler devam ediyor."

Dimon'un bu açıklamaları, bir yandan güçlü görünümün altını çizerken, diğer yandan piyasaları potansiyel tehditlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Hisselerde hafif gerileme

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından JPMorgan hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 0,8 düşüş yaşadı. Ancak 2025 yılı genelinde banka hisseleri yaklaşık yüzde 20 değer kazanmış durumda.