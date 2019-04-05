6 ay sonra dolar/TL'de ne bekleniyor?

05 Nisan 2019

Yerel seçimlerin ardından potansiyel belirsizlik ve ABD ile artan gerilim ortamında TL'de değer kaybının sürmesi bekleniyor.

Reuters'ın 28 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği anketin medyanına göre dolar/TL'nin Nisan sonunda 5.60 seviyesinde olması beklenirken, söz konusu tarihte dolar/TL'ye yönelik en yüksek beklenti 5.87, en düşük beklenti ise 5.20 seviyesinde bulunuyor.

Ankete göre dolar/TL'nin üç ay sonra yani Haziran sonunda 5.6550, altı ay sonra yani Eylül sonunda ise 5.9250 seviyesinde olması bekleniyor. Reuters'ın Mart ayında yaptığı bir önceki anketinde dolar/TL'de altı ay sonrasına yönelik beklentinin medyanı 5.75 seviyesindeydi.

Ankete göre TL'nin bir yıllık süreçte ise dolar karşısında yüzde 11'den fazla değer kaybetmesi ve kurun 6.25 seviyesine kadar yükselmesi bekleniyor.

Başta S-400 kaynaklı ABD-Türkiye gerilimi, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına atılan genişlemeci adımlar, lokallerin aralıksız devam eden döviz alımları ve enflasyon TL üzerinde baskı yaratıyor. Bu etkilerle TL, dolar karşısında yılbaşında bu yana yüzde 6'ya yakın kayıpta.

Brezilya realinde artış bekleniyor

Buna karşılık Reuters'ın TL ile aynı anda benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinde de gerçekleştirdiği ankette Brezilya realinin altı ay sonra dolar karşısında yüzde 4'ten fazla değer kazanacağı, dolar/rand paritesinin ise 14.30 ile göreceli yatay kalacağı tahmin ediliyor.

Ankete göre getiri peşinde koşan yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın son dönemde para politikasını gevşetme yanlısı duruşuna rağmen bu yıl dolar karşısında riskli ve gelişmekte olan piyasa para birimlerinde temkinli bir şekilde işlem yapacaklar.

Kaynak: Reuters