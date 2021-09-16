6 ayın en hızlı yabancı girişi

Yabancı yatırımcılar ağustos ayında yaptığı yaklaşık 500 milyon dolarlık alımın ardından eylülün ilk haftasında da hisse senedinde alıcı olmuşlardı.

Geçen haftaya kadar 5 haftada hisse senedi piyasalarına 614 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar geçen hafta ise çıkış yaptı.

Nette 52.7 milyon dolarlık hisse senedi satışı yapan yabancı yatırımcı devlet iç borçlanma senetlerinde ise 325 milyon dolar net alıcı oldu.

Bu alım 19 Mart haftasındaki 460.3 milyon dolarlık alımın ardından görülen en yüksek haftalık girişe işaret etti.

Yabancının tahvil alımında net alıcı pozisyonu bir aydır sürüyor.