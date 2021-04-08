6 halka arzla 2020’nin tamamı aşıldı

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’da yerli yatırımcının yoğun iştahıyla desteklenen halka arz çılgınlığı devam ediyor. Bu yılın ilk üç ayında yapılan 6 halka arz 1 milyar 582 milyon liralık büyüklüğüyle geçen yılın tamamını geride bırakmayı başardı. Her yeni halka arzda ise talepte bulunan yatırımcı sayısı rekoru kırılıyor. Son olarak tamamlanan Qua Granite halka arzına 846 bin 353 yatırımcı talepte bulundu ve bu yeni rekor oldu. 1 ayda ise halka arz kararını açıklayan veya Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuran 18 şirket oldu. Uzmanlar Sermaye Piyasası Kurulu’nda ise 60’a yakın halka arz başvurusunun inceleme aşamasında olduğunu vurgularken bunların yarısının ise şubatta değişen halka arz yönetmeliği nedeniyle geri çevrilebileceğine dikkat çekiyor. Bu yıl ilk olarak Işık Plastik hisseleri halka arz oldu ve 181.7 milyon liralık büyüklüğe ulaştı. Işık Plastik’in talep toplama sürecine 401 bin 153 gerçek ve tüzel kişi katıldı. Halka arz büyüklüğünün toplamda 14.2 katına denk gelen talep toplandı.

Üç halka arza yabancı da geldi

Ardından bugünlerde Borsa İstanbul’da hisse değerinde sert hareketler yaşanan Turk İlaç ve Serum hisseleri halka arz edildi. 128 binin üzerinde yatırımcıdan halka arz büyüklüğünün 61.9 kat talep gelirken, bireysel yatırımcılardan ise 138.6 kat talep geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren Me Performaa Management Consultancy halka arz edilen hisselerin yüzde 7,2'sini alarak yabancı ilgisini de gösterdi. Halka arz büyüklüğü 234.5 milyon lira oldu.

Naturelgaz da halka arzını tamamlayarak Borsa İstanbul’da geçen hafta işlem görmeye başladı. Bireysel yatırımcılardan 75 kat fazla talep toplayan Naturelgaz 210 bin yatırımcıya satış yaptı. Naturelgaz’ın, satışa sunulan payların yüzde 8,3'ünü Norveçli Norges Bank Investment Management aldı. Büyüklük önceki gün yapılan gong töreni ile borsada işlem görmeye başlayan Matriks ise talep rekoru kırdı. 689 bin 426 yatırımcı Matriks’e talepte bulundu. Yatırımcıdan 8.8 kat talep alınırken eşit dağıtım ile kişi başı en çok 11 adet pay dağıtımı yapıldı. Halka arz büyüklüğü ise 207.8 milyon lira oldu.

846.3 bin yatırımcı ile rekor kırıldı

Bugün Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak Tureks’e 6.1 kat talep geldi. 772 bin 538 adet yatırımcının katıldığı halka arz 30-31 Mart’ta 689 bin 426 adet yatırımcının talebiyle Matriks’i geçmiş oldu. Şirket bugün Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Qua Granite halka arzında halka arz büyüklüğünün toplamda 5.8 katına denk talep geldi. KAP’a yapılan açıklamaya göre halka arz büyüklüğü 395 milyon 40 bin TL olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre halka arza toplamda 846 bin 353 yatırımcı katıldı. Bu yatırımcıların 125 bin 737'si 30'ar adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar olmuştur. Qua Granite'in halka arzı kapsamında toplam 845 bin 221 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, bin 20 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 108 yerli kurumsal yatırımcı ve 4 yabancı kurumsal yatırımcı pay aldı.

Kotasyon şartları şirketleri geciktirecek

Borsa İstanbul şubat sonunda Kotasyon Yönergesi’nde değişikliğe gitti. Yapılan değişikle birlikte halka arz edilecek payların piyasa değerinin Alt Pazar için 20 milyon TL'den 40 milyon TL’ye, Ana Pazar için 50 milyon TL'den 75 milyon TL’ye, Yıldız Pazar için 200 milyon TL'den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi şartı getirildi. Bu değişikliği analistler görece daha büyük şirketlerin halka açılmasını sağlaması ve işlem görmeye başlayacak paylarda derinliğin artmasına yol açacak olması açısından önemli buluyor. Öte yandan bu değişiklik halka arz başvurusu yapan şirketlerin bir kısmının ise halka arzına engel oluşturuyor. Uzmanlardan edinilen bilgiye göre kritik sermaye düzenine geçilmesinin gerekmesi bazı halka azları düşürdü ve halka arz öncesi son 2 yıl kar etme şartının 1 yıl esnetilmesi maddesinin kaldırılması ise şirketlerin kriterleri sağlayamamasına neden oldu. Uzmanlara göre bu nedenle yılın ilk başında 100 olan halka arz başvuruları önce 60’a geriledi bunun da yarısının SPK’dan geri dönme ihtimali oluştu. Ancak yine yılın ilk yarısında borsanın ana gündem maddesinin yine halka arzlar olmaya devam etmesi de bekleniyor.

Bir ayda 18 şirket daha harekete geçti

Gübretaş Tarkim, Şeker GYO, Ziraat GYO, Kayseri Şeker, Manas Enerji Yönetimi, Mercan Kimya Sanayi, Boğaziçi Beton, PC İletişim ve Medya Hizmetleri, Oyak Menkul Değerler, Ulusal Faktoring, Kalekim, Ünlü Yatırım Holding, Penta Teknoloji, Galata Wind, Biotrend Çevre ve Enerji, İşbir Sentetik, Aydem Enerji, İhlas Haber Ajansı.