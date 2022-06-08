6 tasarruf finansman şirketine faaliyet izni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 6 tasarruf finansman şirketine faaliyet izni verdi.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), tasarruf finansman şirketlerinin intibak taleplerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, intibak talebi uygun görülen Emin Evim, Fuzul, Birevim, Katılımevim, İmece ve Sinpaş Tasarruf Finansman’a Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verildi.