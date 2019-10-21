7 banka hissesi için depo şartı kaldırıldı

21 Ekim 2019

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), 7 banka için uygulanan açığa satış yasağının devam etmesine, depo şartı ve yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine ilişkin kararların yürürlükten kaldırılmasına karar verdi.



SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Bilindiği üzere, Kurul Karar Organı’nın 16.10.2019 tarih ve 58/1328 sayılı Kararı ile Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E), Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB.E), Türkiye İş Bankası A.Ş. C grubu (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

(TSKB.E), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN.E), Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK.E) pay piyasalarında 16.10.2019 tarihinden itibaren geçici olarak,

A) Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,



B) Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek AKBNK.E, GARAN.E,

HALKB.E, ISCTR.E, TSKB.E, VAKBN.E, YKBNK.E payları için depo şartı uygulanmasına,



C) Mülkiyetinde AKBNK.E, GARAN.E, HALKB.E, ISCTR.E, TSKB.E,

VAKBN.E, YKBNK.E payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,



D) Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına,karar verilmişti.



Söz konusu Kurul Kararının (B) ve (C) bendlerinin 21.10.2019 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmasına, (A) ve (D) bendlerindeki uygulamanın ise devam etmesine karar verilmiştir."