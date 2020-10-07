7 Ekim altın fiyatları: Çeyrek ve Gram altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum merak konusu... Gram altın bugüne 473 lira seviyelerinden başladı. Çeyrek altın ise 780 lira seviyelerinden işlem görüyor. İşte 7 Ekim altın fiyatları...
Yatırımcılar altın fiyatlarında son durumu araştırıyor. Bugün serbest piyasada gram altın 473 lira seviyelerinden işlem görüyor. Diğer yandan çeyrek altın ise 780 lira seviyelerinden satılıyor.
Analistler, yeni tip koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın taburcu olmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahının görece arttığını söyledi. Bunun yanı sıra FED Başaknı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması öncesi yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini kaydeden analistler, dolar endeksinde dünkü düşüşün ardından yaşanan toparlanmanın da altın fiyatlarını baskıladığını bildirdi.
Bilezik fiyatlarına bakıldığında ise 14 ayar bileziğin gram fiyatı 271,99 lira, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 348,34 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 435,18 liradan işlem görüyor.
7 Ekim altın fiyatları
Gram altın
Alış: 473,99
Satış: 474,09
Çeyrek altın
Alış: 762,65
Satış: 780,18
Yarım altın
Alış: 1.520,54
Satış: 1.560,35
Cumhuriyet altını
Alış: 1.560,35
Satış: 3.212,00
Gremse altın
Alış: 7.626,53
Satış: 7.801,76
Ata altın
Alış: 3.145,94
Satış: 3.225,68
Beşli altın
Alış: 15.443,72
Satış: 15.746,68
İkibuçuk altın
Alış: 7.626,53
Satış: 7.749,27
Ziynet altın
Alış: 3.050,61
Satış: 3.111,16