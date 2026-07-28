7 yıl sonra bir ilk: Yapay zekâ şirketinden dev halka arz

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Çinli yapay zekâ donanımı tedarikçisi Zhongji Innolight, Hong Kong'da 53,4 milyar Hong Kong doları, yaklaşık 6,81 milyar ABD doları büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi. Bu işlem, kentte 2019'dan bu yana yapılan en büyük halka arz olarak kayıtlara geçti.

Yapay zekâ altyapısıyla bağlantılı şirketlere yönelik güçlü yatırımcı talebini ortaya koyan halka arz, Hong Kong sermaye piyasalarındaki toparlanma beklentilerini de güçlendirdi.

54,5 milyon hisse satışa sunuldu

Shandong Zhongji Electrical Equipment Co. Ltd. halka arz kapsamında 54,5 milyon H grubu hisse sattı. Hisse başına fiyat, pazarlanan aralığın 1.010 Hong Kong doları olan üst sınırının altında, 980 Hong Kong doları olarak belirlendi.

Şirket hisselerinin 30 Temmuz'da işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Halka arz geliri yatırımlarda kullanılacak

Zhongji, yapay zekâ veri merkezleri ve bulut bilişim ağlarında kullanılan yüksek hızlı optik alıcı-vericiler üretiyor. Yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların hızlanması, şirketin büyümesini destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Halka arzdan sağlanacak kaynak; üretim kapasitesinin artırılması, araştırma ve geliştirme çalışmaları, tedarik zincirinin güçlendirilmesi, stratejik satın almalar ve işletme sermayesi için kullanılacak.

Alibaba'dan bu yana en büyük hisse arzı

Zhongji'nin işlemi, Alibaba'nın 2019'daki ikincil kotasyonundan sonra Hong Kong'da gerçekleştirilen en büyük hisse arzı oldu. Halka arz aynı zamanda bu yıl Asya'da yapılan en büyük pay satışları arasına girdi.

Söz konusu gelişme, birkaç yıllık zayıf seyrin ardından Hong Kong'un sermaye piyasalarında canlanma yaşandığına ilişkin işaretleri artırdı.

Yapay zekâ yatırımları talebi artırdı

ABD'nin gelişmiş yarı iletkenlerin Çin'e ihracatına yönelik kısıtlamaları sürerken Çinli teknoloji şirketleri, yerli yapay zekâ kapasitesine yaptıkları yatırımları hızlandırdı.

Bulut hizmeti sağlayıcıları ile büyük ölçekli teknoloji şirketlerinin yapay zekâ hesaplama kapasitesini artırması, optik ağ ekipmanlarına olan talebi yükselterek sektör tedarikçilerine destek sağladı.

İlk çeyrek kârı yaklaşık dört katına çıktı

Çin'in en hızlı büyüyen yapay zekâ donanımı tedarikçileri arasına giren Zhongji'nin ilk çeyrek net kârı, yıllık bazda yaklaşık dört kat artarak 6,32 milyar yuana ulaştı.

Şirketin geliri aynı dönemde yaklaşık üç katına çıkarak 19,5 milyar yuan olurken, ilk çeyrek gelirinin yüzde 61,7'si ABD pazarından elde edildi.