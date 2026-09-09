8 bin kat talep gördü Çin robot halka arzlarında frene bastı

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Çin’de insansı robot şirketlerine yönelik yüksek yatırım ilgisi düzenleyici kurumları harekete geçirdi. Unitree Robotics’in halka arzında görülen olağanüstü talep ve ardından yaşanan sert fiyat hareketleri sonrası, sektörde borsaya açılmak isteyen şirketlerin önüne daha yüksek bir eşik konuluyor.

Robot şirketlerine halka arzda yeni eşik

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu’nun yatırım bankaları ve yatırım kuruluşlarına verdiği gayriresmî yönlendirmelerde insansı robot şirketlerinin halka arz başvurularında daha sıkı kriterler uygulanacağı belirtiliyor.

Buna göre halka arz isteyen şirketlerin düzenli ve sürdürülebilir gelir oluşturabildiğini göstermesi, zararlarını azaltabilecek güvenilir bir yol ortaya koyması veya gerçek anlamda teknolojik yenilik geliştirdiğini kanıtlaması beklenecek.

Yeni yaklaşımın amacı, yalnızca sektördeki yüksek yatırım ilgisinden yararlanarak borsaya girmek isteyen şirketlerle teknolojik ve ticari açıdan daha güçlü şirketleri ayırmak.

Unitree’de 8 bin katlık talep fitili ateşledi

Düzenleyicinin yeni yaklaşımında Unitree Robotics’in ağustos ayında gerçekleştirdiği halka arzın ardından yaşanan fiyat hareketlerinin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Dünya.com’un daha önce duyurduğu halka arzda bireysel yatırımcılara ayrılan hisselere yaklaşık 8 bin 288 kat talep gelmişti. Yoğun talep nedeniyle yatırımcıların halka arzdan hisse alma ihtimali yüzde 0,018 seviyesine kadar gerilemişti.

Unitree yaklaşık 6,1 milyar yuan kaynak toplarken halka arz fiyatı 150,80 yuan olarak belirlenmişti.

İlk gün yüzde 460 yükseldi

Unitree hisseleri 19 Ağustos’ta Şanghay STAR Market’te işleme başladığında 1.100 yuana kadar çıktı. Hisseler ilk işlem gününü 845 yuandan tamamlarken halka arz fiyatına göre yükseliş yaklaşık yüzde 460 oldu.

Şirketin halka arz sırasında yaklaşık 9 milyar dolar olan değerlemesi, ilk işlem gününde 50 milyar doların üzerine çıktı.

Ancak yükseliş kalıcı olmadı. Hisseler takip eden günlerde sert biçimde geri çekilirken yalnızca üç işlem günündeki kayıp yüzde 45’e kadar ulaştı.

Bu hareket, robot şirketlerine verilen yüksek değerlemeler ile mevcut gelir ve kârlılık arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdı.

Çin robot sektöründe balon istemiyor

Pekin yönetiminin kaygısı yalnızca Unitree hisselerindeki oynaklık değil. Çin’de insansı robot şirketlerine akan özel sermaye de hızla büyüyor.

Yılın ilk yarısında Çinli insansı robot girişimlerine yaklaşık 5,4 milyar dolarlık finansman sağlandı. Bu tutar, 2025 yılının tamamında sektöre yatırılan yaklaşık 2,3 milyar doların iki katından fazla.

Robot üreticilerinin yanı sıra motor, redüktör, sensör, batarya ve diğer robot bileşenlerini geliştiren şirketlerde de değerlemeler yükseliyor.

Bu tablo, henüz anlamlı satış geliri oluşturamayan şirketlerin yalnızca sektörün büyüme beklentisiyle çok yüksek değerlemelere ulaşabileceği endişesini artırıyor.

Kopya şirketler düzenleyicinin radarında

Çin’in elektronik, motor ve hassas mekanik parça üretimindeki güçlü tedarik zinciri, yeni bir insansı robot şirketi kurmayı geçmişe göre daha kolay hale getirdi.

Ancak donanım parçalarının erişilebilir olması, şirketlerin teknolojik olarak ne kadar farklılaştığı sorusunu da beraberinde getiriyor.

Düzenleyici kurum bu nedenle yalnızca çalışan bir robot prototipinin halka arz için yeterli olmamasını istiyor. Şirketlerin kendi teknolojisine, tekrarlanabilir satış gelirine veya ekonomik açıdan uygulanabilir bir iş modeline sahip olduğunu göstermesi beklenecek.

Bu yaklaşım, benzer donanımları bir araya getirerek insansı robot geliştiren şirketlerin borsaya erişimini zorlaştırabilir.

Halka arz kuyruğu uzadı

Unitree’nin borsaya girişinin ardından çok sayıda Çinli robot üreticisi halka arz hazırlıklarını hızlandırdı.

Özel yatırım piyasasında yüksek değerlemelere ulaşan şirketler, Unitree’nin ilk gün performansını kendi halka arzları açısından güçlü bir referans olarak gördü. Ancak yeni kriterlerle birlikte hızlı büyüyen bir sektörde bulunmak tek başına halka arz onayı almak için yeterli olmayacak.

Özellikle yüksek zarar açıklayan, henüz seri üretime geçemeyen veya düzenli müşteri geliri oluşturamayan şirketlerin başvurularının daha ayrıntılı incelenmesi bekleniyor.

Robot yarışında para artık teknolojiyi takip edecek

Çin, insansı robotları yapay zekâ ve yarı iletkenler gibi stratejik sektörlerden biri olarak görüyor ve şirketlere finansman, araştırma altyapısı ve üretim desteği sağlıyor.

Bu nedenle yeni yaklaşım sektörün desteklenmesinden vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Asıl hedef, kamu desteği ve yatırımcı ilgisinin yalnızca değerleme artışına değil, gerçek teknolojik ilerlemeye yönelmesini sağlamak.

Unitree örneği yatırımcıların robot sektöründeki potansiyeli satın almaya hazır olduğunu gösterdi. Yeni eşik ise Pekin’in artık bu ilginin gelir, teknoloji ve sürdürülebilir iş modeliyle desteklenmesini istediğini ortaya koyuyor.