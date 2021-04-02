8 liranın altına inen dolar/TL, ABD verisiyle yükselişe geçti

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Türk Lirası, dolar ve euro karşısında, haftayı dalgalı bir seyirle kapatmaya hazırlanıyor. Sabah saatlerinde piyasaların açılmasıyla birlikte 8 liranın altını gören dolar/TL, öğleden sonra yeniden yükselişe geçti ve 8,10'u geçti.

Kurlarda yaşanan yükselişte ABD'de günün tek önemli verisi olan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesi etkili oldu. ABD verisiyle dolar endeksi 92,800 seviyelerinden 93 puana doğru hareketlendi.

Dolar/TL, gün içindee en düşük 7,9826'yı görürken ABD verisinin ardından kur 8,1001'i gördü.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerden iyi geldi

ABD'de tarım dışı istihdam 916 bin ile 647 bin beklentisini aşarak Ağustos sonrası en iyi yükselişi gösterdi. İşsizlik oranı yüzde 6,2’den yüzde 6’ya gerileyerek pandemi döneminin en düşük seviyesini gördü.

Yurt dışı piyasaların büyük çoğunluğu "Paskalya" nedeniyle kapalı.