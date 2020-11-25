8 liranın üzerinde güne başlayan dolar düşüşe geçti

Geçtiğimiz hafta TCMB'nin faiz kararıyla 7,50'lere kadar gerileyen dolar/TL, üst üset dördüncü işlem gününe de yükselişle başladı. Son iki ayın en düşük seviyeleri olan 7,50'ye göre artış, 4 günde 50 kuruşu geçti. Dün piyasaların kapanışıyla birlikte 8 liranın üzerine doğru hareketlenen dolar, bu sabaha da 8,00 lira seviyelerininin üzerinde başladı. Ancak piyasaların açılmasıyla birlikte kurlarda aşağı yönlü bir hareket gözlemleniyor. 7,91'e kadar çekilen dolar/TL saat 10:40 itibasıyla 7,9530'dan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda euro/TL için ise 9,4680'den takaslanıyor...

ABD'de yoğun bir veri akışının olduğu günde, yurt içinde önemli bir veri bulunmuyor. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve aşı ile ilgili gelişmeler küresel piyasalarca izlenmeye devam ederken, yurt içinde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları ana gündem olacak.

MGK saat 15:00'da başlayacak



Bu yılın beşinci MGK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki saat

15.00'te başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ayrıca Ak Parti Grup Toplantısında konuşacak (12.00) ve İSEDAK toplantısına canlı bağlanarak açılışını yapacak (13.30).



Bugünkü MGK'da Türk ordusunun Azerbaycan'da üstlenebileceği görev, Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konular ele alınacak. En son Doğu Akdeniz'de Libya'nın 200 kilometre kuzeyinde Rosaline A isimli bir Türk kargo gemisi Alman Hamburg fırkateyni tarafından durdurularak, arama yapılmak istenmiş, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin 29 Kasım'a uzatılmasıyla ilgili yeni NAVTEX ilan edilmişti.



OPEC+ hafta boyunca toplanacak

OPEC+ petrol ve enerji bakanlarının gelecek hafta yapacakları ve 2021 yılı ilk çeyrek üretim miktarına karar verecekleri toplantı öncesinde OPEC ve müttefiklerinin uzmanları bu hafta boyunca toplantılar yapacaklar.



OPEC'in ekonomik komisyonu kurulunun teknik düzeyde yetkililerin yapacağı toplantıların ilki bugün gerçekleştirilecek. OPEC+ bakanlarının gelecek hafta yapılacak toplantıda üretimin 2021 ilk çeyrekte cari seviyede devam ettirilmesi yönünde bir karar almaları bekleniyor.

ABD'de veri gündemi yoğun

ABD'de yarın tatil olması nedeniyle veriler bugüne yoğunlaşmış durumda. Bugün ABD'den gelecek veri akışı şöyle:

16:30 Çekirdek dayanıklı mal siparişleri (Beklenti:%0,4; Önceki:%0,8)

16:30 3.çeyrek büyüme (Beklenti:%33,2; Önceki:%31,4)

16:30 Haftalık işsizlik maaşı baş. (Beklenti:770 bin; Önceki:742 bin)

16:30 Kişisel gelirler (Beklenti:%0,4; Önceki:%0,9)

16:30 Kişisel harcamalar (Beklenti:%0,7; Önceki:%1,4)

18:00 Yeni konut satışları (Beklenti:970; Önceki:959 bin)

18:00 Michigan tüketici güven endeksi (Beklenti:78,0; Önceki:81,8)

22:00 Fed toplantı tutanakları açıklanacak.