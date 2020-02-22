807 şirketin aktif büyüklüğü 60.1 milyar lira

22 Şubat 2020

Oktay ENSARİ - Hilal SÖNMEZ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding’in yıl sonu değerlendirme toplantısında, Yargıtay’ın onay vermesi halinde yıl sonuna kadar bazı şirketleri satabileceklerini söyledi. Halen fon tarafından yönetilen 807 şirketin aktif büyüklüğünün 60,1 milyar lira seviyesinde olduğunu kaydeden Gülal, “Öz kaynak büyüklüğü de 26 milyar lira seviyesinde. Toplam çalışan sayımız 40 bin 668” bilgisini verdi.

Erciyes Anadolu Holding’in şirketleri arasında en büyüğü olduğunu aktaran Gülal, “Holdingi 2016 yılında devraldık ve şirketin kârlılığını yüzde 75 seviyelerinde artırdık” dedi. Erciyes Anadolu Holding’in bölünmüş şirketlerinin halka arzı konusunda da açıklama yapan Gülal, “Yaptığımız şirket bölünmeleri markalarımızın güçlendirilmesi, daha rahat hareket etmeleri, holdingin 20 yıl sonrası geleceğine ilişkin hamlelerdir. Bir bakıma böylece holdingin geleceğini garanti altına aldık” diye konuştu.

TMSF’deki şirketlerin ayrı ayrı satışları veya halka arzlarının söz konusu olduğunu dile getiren Gülal, “Yargıtay’ın mahkemelerin verdiği kararı onaylaması sürecindeyiz. Eğer , Yargıtay mahkemelerin şirket hisselerinin müsaderesine ve devlete aktarılmasına ilişkin kararı onaylarsa, yıl sonuna kadar bazı şirketlerimizin satışını yapabiliriz” dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO’SU Alpaslan Baki Ertekin de “2019 yılındaki zorlu koşullara rağmen disiplinli yönetim anlayışımız ve ülkemize duyduğumuz güvenle uluslararası pazarlarda başarılı sonuçlar almayı sürdürdük ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

Zorlu piyasa koşullarında ülke ekonomisine ihracat ile katkı sağlamanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Ertekin, “2016-2019 yılları arasında faaliyet kârlılığındaki büyüme yüzde 68.6, yine aynı dönem net kârlılık yüzde 75.5 olarak gerçekleşmiştir" dedi.