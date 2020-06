81 il borsacı oldu

05 Haziran 2020

Şebnem TURHAN

Koronavirüs salgını küresel piyasaları alt üst etti. Normalleşme süreçlerinin başlamasıyla beraber piyasalar toparlanma eğiliminde. Bu Türkiye’de Borsa İstanbul’a da yarıyor. Borsa İstanbul 15 Mayıs’tan beri aralıksız 12 gün yükseldi ve 99 bin seviyelerinden 109 bine kadar çıkarak yüzde 10 getiri sağladı. 1 yıllık mevduat faizinin üzerinde getiriyi sağlayan borsa küçük yatırımcının da ilgisini çekti. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı mayısta Borsa İstanbul’da 80 bin 406 yeni bireysel yatırımcı geldi. Böylece borsadaki yerli bireysel yatırımcı sayısı 1.5 milyonu aştı 1 milyon 500 bin 739’a çıkarak rekor kırdı.

Getiri mevduattan yüksek

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya’nın Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerinden yaptığı hesaplamaya göre yılbaşından beri borsaya gelen yatırımcı sayısı 312 bin 681 oldu. Kaya, borsaya talebin her geçen ay arttığını şu hesapla anlattı: “İşgünlerinde hesapların açıldığını kabul edersek yılın ilk 4 ayında ortalama her iş günü 2 bin 732 adet yeni yatırımcı hesabı açılırken pandemi döneminin en yoğun olduğu mayıs ayında ortalama her iş günü 4 bin 730 hesap açılmıştır.” 11 günde 1 yıllık mevduat getirisinden daha yüksek getiri imkanının tasarruflarının büyük kısmını mevduatta değerlendiren Türk halkının tasarruf tercihlerini değiştirdiğini kaydeden Kaya, ülke genelinde bir hareket olduğuna dikkat çekiyor.

En çok artıran Şırnak ve Hakkari

81 şehirde 83 milyon nüfus içinde borsaya yönelim görülüyor. Verilere göre yılbaşından beri en çok İstanbul’da 80 bin yeni yatırımcı gelirken Bayburt ta 256 yeni yatırımcı ile en düşük katılım sağlandı. Mayıs ayında yatırımcı sayısını en çok oranda artıran iller yüzde 14 ile Şırnak ve Hakkâri olurken bu sıralamada ilk 14 il Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller oldu. Benzer şekilde yılbaşından beri yatırımcı sayısı en çok artan iller yüzde 95 artışla Şırnak ve yüzde 86 artışla Hakkari olarak öne çıktı.

Tunceli’nin yüzde 1’i borsada

Şehirlerin nüfuslarına orantılandığında en yüksek yatırımcı talebi Tunceli’de görülüyor. Şehir nüfusunun yüzde 1,0’i yılbaşından beri borsaya gelmiştir. Yılbaşından beri Karabük’ün yüzde 0,8’i, Ankara’nın yüzde 0,6’sı, İstanbul, İzmir ve İzmit’in yüzde 0,5’i borsaya yöneldi.

Bu talep artışı sayesinde Türkiye’de yetişkin nüfusta borsa yatırımcısı olanların oranı yüzde 2,0’den yüzde 2,5’e yükseldi. En yoğun borsa ile ilgilenenler 40- 55 yaş aralığında olurken oran da yüzde 3,5 olarak belirlendi.

Kaya, mayısta gelen 80 bin yatırımcının her dördünden üçünün 100 bin TL altında yatırımla geldiğine de işaret etti.



Tuzaklara düşmemek için uyarı

Borsa İstanbul da bu yoğun talepte yatırımcının zarara uğramaması için dün Twitter adresinden bir video paylaştı. Videoda yatırım için uzmanlara danışılması gerektiği vurgulanırken küçük yatırımcılara nasıl tuzak kurulduğu anlatılarak dikkatli olması istenildi. Yayında, “Hisse senedi bir tasarruf aracıdır. Seçerken dikkatli olun. Doğru yatırımın hikayesini, doğru uzmanlara danışarak yazabilirsiniz. Tuzaklara düşmemek önemlidir” denildi.