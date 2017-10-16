9 ayda ibraz edilen çek sayısı 15 milyon

16 Ekim 2017

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, 'Eylül Ayı Çek Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, 2017'nin 9 aylık döneminde bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 565 milyar TL oldu. Aynı dönemde toplam çek adedi yüzde 9 azalarak 15 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde 12,5 milyar TL olan 333 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 2,5 milyar TL tutarındaki 76 bin çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39, çek adedi ise yüzde 44 azaldı. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,7 puan azalarak yüzde 2,2, adet olarak 1,4 puan azalışla yüzde 2,3 oldu.

Karşılıksız çek tutarında İstanbul ilk sırada

Yılın 9 ayında, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 kent sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken, adet olarak en yüksek 5 kent ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak kayıtlara geçti.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu kent yüzde 8,3 ile Iğdır oldu. Iğdır'ı sırasıyla yüzde 7,4 ile Ağrı, yüzde 5,5 ile Mardin, yüzde 5,4 ile Muş ve yüzde 5,3 ile Batman izledi. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller de Karabük, Sinop ve Karaman oldu.

Adet bazında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 kent sırasıyla yüzde 5,5'lik oranlarla Iğdır ve Ağrı, yüzde 4,4 ile Bitlis, yüzde 4 ile Batman ve yüzde 3,7 ile Mardin oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller Sinop, Isparta ve Aksaray olarak sıralandı.

Kaynak: AA