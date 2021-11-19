A1 Capital sektörün okulu oldu

Şebnem TURHAN

A1 Capital Genel Müdürü Selim Tunçbilek, çalışan sayılarını 194’e çıkardıklarını artışın devam edeceğini belirterek yeni çalışanlara hem verdikleri eğitim hem de yan haklarla insan kaynağına yatırım yaptıklarını dile getirdi. Tunçbilek, sektör için de eleman yetiştirme kurumu olduklarını söyledi.

Türkiye’nin işlem ve hacim bakımından ilk on aracı kurumundan biri olan A1 Capital, çalışan sayısını 194’e yükseltti. Çalışanlarının yüzde 44’ünün kadın olduğu A1 Capital, 2022 yılının ilk çeyreğinde Levent’teki şirkete ait yeni ofise taşınacak.

BİST pay piyasasında işlem ve hacim bakımından dokuzuncu sırada yer alan A1 Capital, insan kaynaklarını da büyütüyor. Tunçbilek, 194 çalışanlarının olduğunu önümüzdeki dönemde 2023 vizyonu çerçevesinde kadın çalışan oranını da yüzde 50’nin üzerine taşımayı hedeflediklerini belirtti. A1 Capital olarak artan pazar payında yüksek kaliteli çalışanların katkısı olduğunu da kaydeden Tunçbilek, “2022 yılının ilk çeyreğinde Levent’teki şirkete taşınacağız. Bu yeni ofisle birlikte çalışan sayımızı da artıracağız” diye konuştu.

Piyasalara nitelikli çalışan yetiştiriyoruz

A1 Capital’in Türkiye’de sermaye piyasalarına nitelikli çalışan yetiştirmek için adeta bir okul gibi çalıştığını kaydeden Tunçbilek, “A1 Capital olarak son bir yılda personel sayımızı iki katına çıkardık. Bünyemize 30’dan fazla nitelikli yeni mezunu da bünyemize kattık. Çağrı merkezinden araştırmaya, tüm bölümlerinin ihtiyacını içerden karşılamaya yönelik bir yapı kurduk. İnsan kaynağına yaptığımız yatırımlar sayesinde kurumumuz önümüzdeki dönemde işlem ve hacimde daha üst sıraları hedefliyor” dedi.

Çalışanlarının eğitimine büyük önem verdiklerini ifade eden Tunçbilek, şunları söyledi: “Ekibe katılan arkadaşlarımıza yıllık 100 saatin üzerinde eğitim veriyoruz. Ayrıca yabancı dil ve Sermaye Piyasası Faaliyet lisansının seviyesine göre maaşın üzerine ek ödenek sağlıyoruz. Gelişim hedefimizin odağına insan kaynağına yatırımı yerleştirdik ve kurum olarak çalışanlarımıza sunduğumuz olanakları önümüzdeki yıllarda genişletmeye devam edeceğiz.”

2022 içinde halka arz hedefliyor

Merkez ofis ile birlikte 22 irtibat bürosu ile servis veren A1 Capital, hizmet noktalarının sayısını 2023 yılında 30’a taşımayı hedefliyor. Güçlü araştırma kadrosu ve tecrübeli yatırım danışmanları ile yatırımcıları doğru yönlendirip, sorunlarına hızlı çözüm bulmayı amaç edindiklerini belirten Tunçbilek, kurumsal yatırımcıların tercihi olmak için de yatırım yaptıklarını belirtti.

Tunçbilek, 15 Ekim 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvurunun olumlu karşılanması halinde 2022 yılı içinde gerçekleştirmeyi hedefledikleri halka arzın da desteğiyle, A1 Capital olarak sermaye piyasalarına daha da fazla katkı yapmayı planladıklarını ifade etti.

Üçüncü çeyrekte karını yüzde 114 arttırdı

A1 Capital, 2021 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. A1 Capital, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre kârını yaklaşık iki kat, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 23 artırarak 31 milyon TL’ye yükseltti. Böylece 2021 yılının ilk 9 aylık dönemini 77 milyon TL net kâr ile tamamlayan A1 Capital, ilk dokuz ay itibariyle yüzde 50’yi aşan özsermaye kârlılığına ulaştı. A1 Capital Genel Müdürü Selim Tunçbilek, önümüzdeki dönemde mali tablo performanslarının güçlenerek sürdürülmesinin hedeflendiğini söyledi. Bugüne kadar elde ettikleri kârı A1 Capital bünyesinde tutarak özsermayelerini güçlendirdiklerini belirten Tunçbilek, “Dış kaynaklardan fonlamamızın ağırlığını artırarak bilançomuzu büyütmeyi ve sermaye piyasalarına desteğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi. Sektörün aktif büyüklüğü/özsermaye oranının ortalaması 3.4 iken, A1 Capital’de bu oranın sadece 2.5 kat olduğunu vurgulayan Tunçbilek, “Önümüzdeki dönemde gerek finansman bonosu ihraçları gerek banka kredileri imkânlarını kullanarak özsermaye kârlılığını daha da yükselteceğiz” dedi. Son bir yılda bilançonun yüzde 56 büyüdüğünü belirten Tunçbilek, aynı dönemde özsermayenin artış oranının ise bunu ikiye katladığını söyledi.