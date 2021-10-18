A1 Capital'de halka arz hazırlığı
Halka arz planlayan A1 Capital Menkul Değerler, sözleşme değişikliği için SPK'ya başvuruyor.
A1 Capital Menkul Değerler halka açık hale gelmesi işlemleri kapsamında esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulmasına karar verdi.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan RTA Laboratuvarları açıklaması şöyle:
Şirketimizin sermayesinde %43 oranında pay sahibi olduğu A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 15.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açık hale gelmesi ile paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesini, kayıtlı sermaye sistemine geçmesini ve ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan/geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'den 75.000.000 TL artırılarak 175.000.000 TL'ye yükseltilmesini teminen esas sözleşme tadiline izin verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.