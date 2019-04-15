AB-ABD ticaret müzakereleri başlıyor

15 Nisan 2019

Avrupa Birliği ülkeleri, Fransa'nın karşı çıkması nedeniyle aylarca süren gecikmeden sonra, ABD ile resmi ticaret müzakereleri başlatılması için nihai onayı verdiler.

AB hükümetleri yaptıkları oylamada Avrupa Komisyonu tarafından önerilen müzakere yetkilendirmesini büyük çoğunlukla onayladılar.

Bu oylamada Fransa aleyhte oy kullanırken, Belçika çekimser kaldı.

AB ticaret politikasını koordine etmekle görevli olan Komisyon, biri sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerini düşürmek, diğeri şirketlerin ürünlerinin AB veya ABD standartlarını karşıladığını göstermesini kolaylaştırmak olmak üzere iki konuda müzakerelere başlamak istiyor.

Diğer taraftan ABD uzunca bir süredir Çin ile ticaret görüşmeleri yapıyor. Nihai anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki haberler bugün Asya piyasalarına pozitif yansımıştı.

ABD taviz verdi, Çin ile anlaşma daha yakın

Kaynak: Reuters