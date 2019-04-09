AB ile ABD arasında Airbus gerilimi

09 Nisan 2019

Avrupa'nın Airbus'a sağladığı desteklerin kendisini yılda 11 milyar dolarlık zarara uğrattığını öne süren ABD, AB ürünlerine gümrük vergisi uygulamaya yönelik bir liste hazırladı.

Avrupa'nın Airbus desteklerinin ABD'ye "olumsuz etkileri olduğu" Dünya Ticaret Örgütü (WTO) raporunda tespit edilmişti.

ABD Ticaret Temsilciliği tarafından hazırlanan listede ticari uçaklar, uçak parçaları, süt ürünleri ve şarap yer alıyor.

Öte yandan Avrupa Komisyonu'ndan bir kaynak olası yaptırıma "aynı şekilde karşılık verileceğini" bildirdi.

Kaynak ayrıca, ABD'nin Airbus sübvansiyonlarına karşı aldığı önlemlerin düzeyinin "çok abartılı" olduğunu ve misilleme miktarının ancak WTO hakemi tarafından belirlenebileceğini söyledi.