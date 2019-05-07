AB Komisyonu, Türkiye beklentilerini aşağı yönlü revize etti

07 Mayıs 2019

AB Komisyonu bugün yayınladığı bahar dönemi ekonomik tahminlerinde Türkiye için 2019 yılı büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. 2020 tahminini ise yükseltti.

Türkiye'nin lirada geçen yıl yaşanan keskin değer kaybının ardından dengelenmekte olduğunu belirten AB Komisyonu, 2019'un ikinci yarısında ekonominin büyümeye dönmesinin beklendiğini vurguladı.

Net ticaretin katkısı ile yurt içi ekonomideki şokun azaldığını belirten komisyon, "Son oynaklık, yeniden dengelenme rotasının güçlü ve güvenilir politika eylemlerine bağlı olduğunu teyit ediyor" görüşünü dile getirdi.

Türk ekonomisi için 2019 yılı küçülme beklentisini yüzde 1,5'ten yüzde 2,3'e yükselten AB Komisyonu, 2020 yılı için büyüme tahminini ise yüzde 3,0'dan 3,5'e yükseltti.

Euro Bölgesi gelecek yıl toparlanacak

Öte yandan Avrupa Komisyonu, AB'nin 28 ülkesi için yayınladığı çeyrek dönemlik ekonomik tahminlerde, Euro Bölgesi GSYH'sinin bu yıl Şubat'ta öngörülen yüzde 1.3'den yüzde 1.2'e gerileyeceğini, 2020 yılında yüzde 1.5'e yükseleceğini belirtti.

Euro Bölgesindeki 19 ülkede işsizlik oranının bu yıl yüzde 7.7 olması, gelecek yıl ise yüzde 7.3'e düşmesi bekleniyor.

Komisyon, "2020 yılında, bazı gelişmekte olan ekonomilerde küresel finansal koşullarının ve ekonomiye verilen desteğin gevşetilmesinin desteğiyle, olumsuz iç faktörlerin azalması ve AB dışındaki ekonomik faaliyetlerin toparlanması bekleniyor" dedi.

Euro Bölgesi enflasyonunun bu yıl yüzde 1.2, 2020'de yüzde 1.5 olmasını öngören ECB Mart ayında ekonomiyi canlandırmak için ekonomiye ucuz kredi vermeleri için bankalara yeni uzun vadeli kaynak sağlamıştı.

Fitch'ten seçim yorumu