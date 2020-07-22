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AB piyasa kurallarını kurtarma fonuna uygun hale getiriyor

AB finans piyasalarında geçerli olan kuralları kurtarma fonuna uygun hale getiriyor

AB piyasa kurallarını kurtarma fonuna uygun hale getiriyor
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Avrupa Birliği finans piyasalarında geçerli olan kurallarda COVID-19 krizi için oluşturulan kurtarma fonuna uygun hale getirmek ve mali rahatlamayı hızlandırmak için değişikliğe gidiyor.

Taslak belgelere göre, AB küçük şirket yatırım fonları ve enerji türevlerinde Avrupa Birliği’nde yatırımcıların korunması amacıyla fon yönetimi komisyonlarına şeffaflık getirmeyi amaçlayan yeni regülasyon olan MiFiD II'de gerekli değişiklikleri uygulayacak.

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