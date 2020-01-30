ABD, 2019'da yüzde 2,3 büyüdü

30 Ocak 2020

ABD ekonomisi 2019 yılında, Trump yönetiminin ortaya koyduğu yüzde 3 hedefinin altında, yüzde 2,3 büyüdü. Büyümenin hedefin gerisinde kalmasında ticari gerilimler ve işletme yatırımlarındaki düşüş etkili oldu. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2019'da büyüme, 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti. Büyüme, 2018 yılında yüzde 2,9 olmuştu.

Dördüncü çeyreğe bakıldığında GSYH büyüme oran 3'üncü çeyrekte olduğu gibi yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. Ticaret, yatırımlar ve kamu harcamaları dışarıda bırakıldığında 4'üncü çeyrekte büyüme yüzde 1,4 ile son 4 yılın en yavaşı oldu. İç talepte artışı ölçen bu oran üçüncü çeyrekte yüzde 2,3 olmuştu. Dördüncü çeyrekte işletme yatırımları yüzde 1,5 azaldı.

Kaynak: Foreks