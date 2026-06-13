Paramount ve Warner Bros Discovery birleşmesi onay aldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Adalet Bakanlığı, Paramount Skydance şirketinin Warner Bros Discovery firmasını satın alma teklifini rekabet hukuku açısından inceleyerek resmi onayını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, 110 milyar dolar büyüklüğündeki bu dev birleşme anlaşmasının Amerikan tüketicilerine veya piyasa rekabetine zarar vermeyeceğini belgeledi.

Şirket sözcüsü, federal kurumların yürüttüğü kapsamlı ve derinlemesine incelemeden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek küresel teknoloji platformları karşısında daha güçlü bir yapı kuracaklarını vurguladı.

Eyalet başsavcılarının incelemeleri devam ediyor

Federal onay sürecinin tamamlanması, 110 milyar dolarlık dev işlem için çok kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Ancak Paramount yönetimi, eyalet başsavcılarının yerel düzeyde açabileceği olası hukuki davalarla karşı karşıya kalabilir. Özellikle California Başsavcısı Rob Bonta, eyalet adalet bakanlığının söz konusu satın alma ve birleşme teklifine yönelik bağımsız incelemelerini titizlikle sürdürdüğünü kamuoyuna duyurdu. Anlaşmanın tamamen hukuki zeminde sonuçlanması öncesinde yerel otoritelerin yasal itiraz hakları aktif kalmaya devam ediyor.

Finansal piyasalar karara olumlu tepki verirken, Paramount hisseleri seans sonrası vadeli işlemlerde yüzde 2,77 oranında değer kazandı ve Warner Bros Discovery hisseleri de yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Paramount Skydance Üst Yöneticisi David Ellison, yatırımcılara yaptıkları açıklamada sürecin eylül ayına kadar tamamen tamamlanacağını öngördüklerini aktardı. Ellison, belirtilen takvimin aşılması durumunda devreye girecek olan ve anlaşmayı daha pahalı hale getiren ek mali yükümlülüklerin işlem maliyetini doğrudan artıracağını net bir dille hatırlattı. Warner Bros Discovery ortakları ise birleşme planını daha önceki oylamalarda onaylamıştı.

Uluslararası onay süreçleri Temmuz ayında netleşecek

Paramount, şubat ayının sonlarında Warner Bros Discovery varlıklarının tamamını devralmak amacıyla hisse başına 31 dolar nakit teklif etmişti. Satın alma paketi CNN, TBS, Warner Bros film stüdyosu ve HBO Max dijital yayın platformu gibi kritik varlıkları bünyesinde barındırıyor. Söz konusu stratejik hamle, Netflix şirketinin aynı yayın ve film varlıklarını edinme yönündeki eski girişimlerini ve tekliflerini de tamamen geçersiz kıldı. Küresel ölçekte operasyonlarını genişleten Paramount, hafta içinde Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu üzerinden de gerekli yasal onayları almayı başardı.

Devasa birleşme sürecinin küresel ölçekte tamamlanması için şimdi de Avrupa Birliği düzenleyici kurumlarının resmi kararı bekleniyor. Avrupa Birliği komisyonu, bu hafta itibarıyla resmi inceleme safhasını başlattı ve detaylı denetim için 14 temmuz tarihini son gün olarak takvime işledi. Uluslararası sektör temsilcileri, küresel dağıtım ağlarının tek bir çatı altında entegrasyonu açısından Avrupa cephesinden gelecek yasal sonucun önemini vurguluyor.