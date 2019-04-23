ABD arz endişelerini gideremedi; petrolde yüksek seyir sürüyor

23 Nisan 2019

Trump yönetiminin, İran petrolü için verilen muafiyeti uzatmayacağını açıklamasının ardından petrol fiyatları yüksek seyrini sürdürüyor.

Dün gün içinde 74.52 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, Beyaz Saray'dan gelen "global talebin karşılanması için BAE ve Suudi Arabistan ile anlaştık" açıklamasına rağmen gevşemedi.

Brent fiyatı saat 09:10 sıralarında önceki kapanışına göre yüzde 0,66 primle 74.53 dolardan işlem gördü ve 6 ayın zirvesinde kalmaya devam etti.

İran ile nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları yeniden başlatan ABD; Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan'a bu ülkeden petrol ithalatı için 180 günlük muafiyet tanımıştı.

Türkiye, muafiyetin başladığı Kasım 2018'den Ocak sonuna kadar İran'dan toplam 485 bin 214 ton ham petrol ithal etmişti. Şubat verisi ise henüz yayımlanmadı.

Süresi 2 Mayıs'ta sona erecek bu iznin, Trump'ın petrol fiyatlarından duyduğu rahatsızlık düşünüldüğünde, bazı ülkeler için uzatılabileceği değerlendiriliyordu.

Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Bu karar, İran'ın petrol ihracatını sıfırlamayı ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamayı hedeflemektedir" denildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Diğer taraftan arz endişelerini hafifletmek isteyen ABD yönetimi, "ABD, Suudi Arabistan ve BAE global petrol piyasalarına yeterli arz sağlama taahhütlerine bağlılar. İran petrolü piyasadan çekildiğinde global talebin karşılanması için zamanında adım atılması yönünde BAE ve Suudi Arabistan ile anlaştık" açıklamasını yaptı.