ABD bankaları Fed'in yıllık stres testinden kolay geçtiler

Bankacılık sektörünün ağır bir ekonomik daralmaya dayanmak için yeterli sermaye olup olmadığını gösteren ve bankaların temettü ödemelerinin, hisse geri alım programı uygulamalarının yolu açan stres testi 100 milyar doların üzerinde varlığı olan 34 bankaya uygulandı.

Stres testi, ağır bir ekonomik daralma karşısında bu 34 bankanın toplam kayıplarının 612 milyar dolar olacağını, bu zarara rağmen bankaların sermaye yeterlilik oranlarının gerekli miktarın yaklaşık iki katı seviyesinde kalacağını gösterdi.

Fed'in stres testinin sonuçları JPMoran Chase, BofA, Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın temettü ödemelerinin ve hisse geri alım programı uygulamalarının yolunu açtı.

Stres testinde uygulanan senaryo, ekonominin yüzde 3,5 daralacağını ve işsizlik oranının yüzde 10'a zıplayacağını öngörüyordu.

Bu senaryo çerçevesinde yapılan hesaplamada Bank of America'nın sermaye yeterlilik oranı 0,6 puan düşürek yüzde 7,6'ya, Citigroup'un sermaye yeterlilik oranı 1,4 puan düşüşle yüzde 8,6'ya indi.

34 bankanın ortalama sermaye yeterlilik oranı yüzde 9,7 oldu. Testi geçmek için yüzde 4,5 seviyesinde sermaye yeterlilik oranı gerekiyordu.