ABD borsaları elektronik ürünlerdeki vergi muafiyetinden destek buldu

Wall Street’te hisse senedi endeksleri, ABD yönetiminin bazı elektronik ürünlere yönelik gümrük vergilerini askıya alma kararının ardından günü yükselişle tamamladı. Başkan Donald Trump’ın liderliğindeki yönetim, akıllı telefon, bilgisayar ve çeşitli elektronik ürünlerde vergi muafiyeti uygulamaya başladı. Bu adım, yatırımcı güvenini artırdı ve piyasada olumlu hava estirdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi günü 312 puan ya da yüzde 0,78 artışla tamamlarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 oranında yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0,64 artışla günü kapattı.

Gün boyunca dalgalı seyir hakimdi

Her ne kadar endeksler günü pozitif kapatsa da, Wall Street'te seans boyunca oldukça dalgalı bir görünüm hakimdi. Nasdaq sabah saatlerinde yüzde 2,4’e kadar yükselmesine rağmen, gün içinde kazanç ve kayıplar arasında gidip geldi. Dow ve S&P 500 endeksleri de gün ortasında kısa süreliğine eksiye geçtikten sonra yeniden toparlandı.

Küresel ralli desteği

ABD borsalarındaki yükseliş, Avrupa ve Asya’daki güçlü ralliyle de desteklendi. Avrupa’da gösterge endeks STOXX 600 yüzde 2,7, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 2,85 yükselirken; Asya’da Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong’un Hang Seng endeksi yüzde 2,4 değer kazandı.

Fed anketi: Enflasyon beklentisi yükseldi

Öte yandan, New York Fed’in yayımladığı yeni tüketici anketi, ekonominin kısa vadeli görünümüne dair kötümserliğin arttığını ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, 0,5 puan artarak yüzde 3,6’ya çıktı. Bu seviye, son bir buçuk yılın en yüksek beklentisi olarak kayıtlara geçti.