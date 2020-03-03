ABD borsaları kazanımlarını yüzde 1'in üzerine taşıdı
Fed'in faiz indirimi kararını açıklamasının ardından ABD borsaları kazanımlarını yüzde 1'in üzerine taşıdı.
Açıklamanın ardından ABD borsaları kazanımlarını yüzde 1'in üzerine taşıdı, ABD Hazine tahvil faizleri geriledi.
Gelişmekte olan ülke borsaları sert yükselirken altın değer kazandı.
Dow Jones endeksi yüzde 0,2 yükselişle 26.777,17 puandan, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 yükselişle 3.105,47 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,6 yükselişle 8.930,96 puandan işlem görüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay içerisinde faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlayan piyasalar, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bugün yaptığı ortak açıklama sonrası aşağı yönlü bir seyri izlemişti.
Kaynak: AA