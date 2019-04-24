ABD borsaları ve dolar güçlendi, iyi veri Asya'da satış getirdi

24 Nisan 2019

Asya borsaları, ABD hisse piyasalarının beklentilerden kuvvetli şirket bilançolarının etkisiyle yeni tarihi zirveye tırmanmasına rağmen geriledi. Çin'in ekonomiyi destekleyici yeni önlemler almayacağı beklentisi düşüşte etkili oldu.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.5 düştü. En yoğun kayıplar yüzde 1.3 gerileyen Güney Kore'nin KOSPI endeksinde görüldü. Çin hisse piyasaları da hükümetin güçlü ilk çeyrek büyüme rakamlarının ardından para politikasındaki daha önce öngörülenden daha az gevşeteceği endişesiyle yüzde 0.9 değer kaybetti.

ABD'nin S&P 500 endeksi ve Nasdaq dün Coca-Cola, Twitter , United Technologies ve Lockheed Martin'in açıkladığı güçlü bilançoların ardından yeni tarihi zirveye yükseldi.

Analistler beklentilerden güçlü gelen şirket bilançolarının yanı sıra gelişmiş ülke merkez bankalarının ekonomik büyümeyi destekleyici politikalarının bazı piyasalarda risk iştahını güçlendirdiğini belirtti.

Brent petrol 74 doların üzerinde

Hisse piyasaları yükselen petrol fiyatlarına paralel olarak değer kazanan enerji sektörü hisselerinden de destek buldu.

Petrol fiyatları ABD'nin İran'dan petrol alan ülkeleri bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlardan muaf tutma kararından vazgeçmesinin ardından yükseldi. Basra Körfezi'ne kıyısı olan petrol üreticisi Arap ülkeleri ise İran'ın petrol ihracatındaki düşüşten kaynaklanan arz açığını telafi edeceklerini açıkladı.

Brent petrolü bunun ardından ABD'nin yaptırım kararından itibaren kaydettiği kazanımların bir kısmını geri verdi. Brent petrolü bugün yüzde 0.5 kayıpla 74.14 dolardan işlem gördü.

Dolar endeksi 22 ayın zirvesinde

Dolar ABD ekonomisinin ivme kaybettiği endişelerini bertaraf eden ekonomik verilerin ardından başlıca para birimleri karşısında 22 ayın zirvesine yakın seyretti.

Doların başlıca altı para birimi karşısında seyrini izleyen endeks dün gece 97.777 ile Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktıktan sonra 97.665'e geriledi.

ABD'deki güçlü perakende satışlar ve ihracat verilerinin ardından yeni konut satışları verisi de Mart ayında yaklaşık bir buçuk yılın zirvesine yükselerek ekonominin gücüne işaret etti.

Dolar endeksinde en yüksek ağırlığa sahip olan euro, dün yüzde 0.25 değer yitirdikten sonra bugün de yüzde 0.15 kayıpla 1.1212 dolara indi.

Kaynak: Reuters