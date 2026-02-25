ABD borsalarında dalgalı seyir: Piyasalar Nvidia bilançosuna kilitlendi

ABD hisse senedi vadeli endeksleri, hafta başında görülen dalgalı işlemlerin ardından güne yükselişle başladı. Yatırımcılar, yapay zeka temalı işlemlere ilişkin riskler ile artan tarife belirsizliklerini değerlendirirken, gözler seans sonrasında açıklanması beklenen Nvidia bilançosuna çevrildi.

TSİ 15.23 itibarıyla Dow Jones vadeli endeksi 155 puan (yüzde 0,31), S&P 500 vadeli endeksi 24,25 puan (yüzde 0,35) ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 115,75 puan (yüzde 0,6) yükseldi.

ABD piyasalarında oynak seyir

Şubat ayında ABD piyasalarında oynak bir seyir öne çıktı. Teknoloji şirketlerinin açıkladığı yüksek yapay zeka yatırımlarının kârlılığa ne ölçüde katkı sağlayacağına yönelik soru işaretleri gündemde kalırken, gümrük tarifelerine ilişkin belirsizlikler de fiyatlamaları etkiledi. Ticari gayrimenkul, taşımacılık ve lojistik başta olmak üzere bazı sektörlerde sert değer kayıpları yaşandı.

Goldman Sachs analistleri, yatırımcıların yapay zekayı verimlilik artışına dönüştürebilecek uzun vadeli kazananları aradığını, ancak az sayıda şirketin bu dönüşümün kârlara etkisini net biçimde ortaya koyabildiğini belirtti. Analistler, yapay zeka kaynaklı bozulma riskiyle karşı karşıya olan şirketlerde hisse fiyatı istikrarı açısından kârların dengelenmesinin önem taşıdığına işaret etti.

"Ülkeler ve şirketler anlaşmalarına bağlı kalmak istiyor"

ABD Başkanı Donald Trump ise salı günü yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında borsalardaki yükselişlere atıfta bulunarak, ülkelerin ve şirketlerin ABD ile yapılan tarife ve yatırım anlaşmalarına bağlı kalmak istediğini ifade etti.