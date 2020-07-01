ABD borsalarında son 10 yılın en iyi çeyreği

01 Temmuz 2020

ABD'de hisse senedi piyasaları ikinci çeyrekte son 10 yılın en iyi çeyreğini yaşadılar. Hisse senedi piyasalarının 3 büyük endeksi de en başarılı çeyreği ortaya koydular.



Dow Jones Sanayi Endeksi ikinci çeyrekte, 1987'den bu yana görüyen en büyşük yükselişi yaşarken, S&P 500'den 1998'den bu yana ve Nasdaq 100'de 2001'den bu yana görülen en iyi yükselişler gerçekleşti.



Wall Street'te ikinci çeyreğin son işlem gönünde karışık bir seyir yaşansa da endeksler günü artıda kapatmayı başardılar.



Koronavirüs vakalarında hızlı artışların devam etmesinin yarattığı endişelere karşın, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Temmuz sonuna kadar yeni bir teşvik paketinin ortaya konması olasılığını dile getirmesi hisse senedi piyasalarına destek oldu.



Dow Jones Sanayi Endeksi günü 216 puan, yüzde 0,85 artıda kapattı. Tesla'nın öncülüğünde Nasdaq 100 endeksi yüzde 1,96 yükselirken, S&P 500 endeksi de günü47,05 puan, yüzde 1,54 artışla tamamladı