ABD borsalarında türbülans

05 Şubat 2018

Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan makro ekonomik verilerin ülkede faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle satış gören ABD borsaları, yeni haftaya büyük bir şokla başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi, 1.175 puan (yüzde 4,60) azalarak 24.345,96 puana geriledi ve puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti.

Standard & Poor's 500 Endeksi 113,16 puan (yüzde 4,10) düşüşle 2.762,13 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 144,92 puan (yüzde 1,96) azalarak 7.240,95 puandan günü tamamladı.

Son iki işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksinin kaybı yüzde 7'yi bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 5,7 değer kaybetti.

Ayrıca, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 endeksleri bu sene başından elde ettikleri tüm kazançları kaybetmiş oldu.

Analistler, bu çaplı büyük satış gerektirecek makro bir neden görmüyor.

Satış baskısının piyasalara emir gönderen bilgisayar tabanlı yazılımlardan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.