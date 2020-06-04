ABD borsası düşüşle açıldı

04 Haziran 2020

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 azalışla 26.226,49 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 düşüşle 3.109,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla 9.651,09 puandan işlem görmeye başladı.

Hafta başından bu yana ekonominin normalleşmesine yönelik artan iyimserlikle pozitif bir seyir izleyen endekslerdeki düşüşte, beklenenden kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 1 milyon 877 bin olarak kaydedildi ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu beklenti, verinin 1 milyon 800 bin olması bekleniyordu.

COVID-19 salgınının etkisiyle ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, son 11 haftada ise 42,6 milyona ulaştı.

Ayrıca, ABD'de dış ticaret açığı da COVID-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu nisanda bir önceki aya göre yüzde 16,7 artarak 49,4 milyar dolara yükseldi. Ülkenin dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 49 milyar dolar olması yönündeydi.

Kaynak: AA