ABD borsası günü düşüşle tamamladı

21 Mayıs 2020

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,4 azalışla 24.474 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.949 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1 azalışla 9.285 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik verilere yansıması ve ABD ile Çin arasında COVID-19 nedeniyle artan gerilimin ticaret savaşı belirsizliklerini yeniden gündeme getirmesi etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 438 bin olurken, COVID-19 salgınının etkisiyle son 9 haftada toplam 38 milyon 615 bine ulaştı.

Ülkede ikinci el konut satışları da COVID-19 salgınının ekonomik etkisiyle nisanda aylık yüzde 17,8 azalışla 4,33 milyona geriledi ve Temmuz 2010'dan bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

Kaynak: AA