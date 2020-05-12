ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
Ülker

Son Dakika Haberleri:

ABD borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

ABD borsası karışık seyirle kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,45 azalarak 24.221,99 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay bir seyir izlerken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,78 artışla 9.192,34 puana yükseldi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap