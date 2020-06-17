ABD borsası sınırlı yükselişle açıldı

17 Haziran 2020

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 artışla 26.330,52 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 kazançla 3.132,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,46 yükselişle 9.940,90 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında ikinci dalgaya dair endişeler devam ederken, ABD'de son dönemde iyi gelen ekonomik veriler toparlanmaya ilişkin piyasalardaki iyimserliği destekledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, COVID-19 salgını nedeniyle önceki aylarda düşüş gösteren konut başlangıçları mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak 974 bine, inşaat izinleri ise yüzde 14,4 artışla 1 milyon 220 bine yükseldi.

Ülkede dün açıklanan veriler de perakende satışların mayısta yüzde 17,7 artarak tarihinin en yüksek aylık artışını gerçekleştirdiğini ve sanayi üretimindeki toparlanmanın da devam ettiğini göstermişti.

Kaynak: AA