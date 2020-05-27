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ABD borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ekonomik normalleşmeye ilişkin iyimserlikle güne yükselişle başladı.

ABD borsası yükselişle açıldı
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New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,4 yükselişle 25.347 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kazançla 3.019 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 artışla 9.353 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerle yükselişini sürdürdü.

Kaynak: AA

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