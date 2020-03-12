ABD borsasında 1987'den bu yana en büyük kayıp

12 Mart 2020

New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle perşembe gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 2300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 10 azalışla 21.200,95 puana geriledi. Endeks, söz konusu düşüşle 1987'de yaşanan "kara pazartesi"nden bu yana kaydedilen en büyük kaybını yaşadı.

Nasdaq endeksi yüzde 9,43 düşüşle 7.201,80 puana ve S&P 500 endeksi yüzde 9,92 kayıpla 2.469,38 puana indi.

Dow Jones endeksinin ardından Nasdaq ve S&P 500 endeksleri de bir önceki rekor kapanışlarının yüzde 20 gerisine düşerek teknik olarak "ayı piyasası"na girdi.

S&P 500 endeksi, bugün açılışın ardından yüzde 7'lik değer kaybederek bu hafta ikinci kez borsada "devre kesici" uygulamasının devreye girmesine neden olmuştu ve piyasada işlemler 15 dakika süreyle durdurulmuştu.

Amerikan piyasasındaki negatif seyirde, Kovid-19 salgınının ekonomide oluşturduğu belirsizlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma gecesinden itibaren İngiltere'yi muaf tutarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurması etkili oldu.

Kaynak: AA