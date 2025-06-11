ABD-Çin anlaşması sonrası petrol fiyatları 7 haftanın zirvesine çıktı! Akaryakıtta zam beklentisi oluştu

ABD ile Çin arasında yapılan ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varılmasının ardından petrol fiyatları 7 haftanın zirvesine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını, ABD'nin yüzde 55, Çin'in ise yüzde 10 tarife uygulayacağını açıkladı.

Trump, Çin ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, anlaşmanın kendisi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son onayına tabi olacağını ifade etti.

Petrol fiyatları fırladı

ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varılmasının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş hızlandı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün erken saatlerde 66 dolar seviyelerinde işlem görürken anlaşma haberinin ardından 68 doların üzerine çıkarak 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gün içerisinde en yüksek 68,17 dolara kadar yükselen Brent petrol fiyatları saat 17.00 itibarıyla yüzde 1,3 yükselişle 68,15 dolardan işlem görüyor.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 2,30 yükselişle 66,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarında yaşanılan yükselişin ardından benzin ve motorine zam geleceğine yönelik beklentiler arttı. Ancak henüz sektör temsilcilerinden bir zam açıklaması gelmedi.