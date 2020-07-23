ABD-Çin gerilimi piyasalara satış getiriyor

23 Temmuz 2020

Asya borsaları, ABD'nin casusluk suçlamasıyla Çin'in Houstan'daki konsolosluğunun kapatması talimatı vermesinin ardından iki ülke arasında gerilimin artacağı endişelerinin yeni canlandırma önlemleri beklentisinin önüne geçmesiyle geriledi. Çin, Washington'un kapatma talebinin iki ülke arasındaki gerginliği emsali görülmemiş şekilde tırmandırdığını belirtirken, bir kaynak Beijing'in karşılık olarak Wuhan'daki ABD konsolosluğunu kapatmayı gözden geçirdiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, diğer konsoloslukların kapatılmasının da "her zaman mümkün" olduğunu ifade etti.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ilk işlemlerde hafif yükseldikten sonra Çin borsalarının gerilemesiyle yüzde 0.3 düştü. Shanghai bileşik

endeksi dört günlük yükselişinin ardından yüzde 1.5'in üzerinde. ABD vadeli kontratlarda ise yatay bir seyir yaşanıyor.

Yurt içinde gözler faiz kararında

Yurt içinde ise gözler Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştireceği PPK toplantısı sonrası gelecek olan faiz kararında. Karar öncesinde dolar/TL yeni güne 6,84 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,92'lerde değerleniyor.

Uzmanların çok büyük bir bölümü MB'nin yüzde 8,25 olan politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Brent petrol 44 doların üzerinde

Petrol fiyatlarında yön yukarı yönlü olsa da kazanımlar ABD ham petrol stoklarında yakıt talebinin koronavirüs kaynaklı azalmasından dolayı görülen beklenmedik artış sonucu sınırlı kaldı. Saat 08:40'ta brent ham petrolünün varil fiyatı hafif artışla 44.31 dolara ABD hafif ham petrolü de 41.96 dolarda işlem görüyordu.

Altında kar realizasyonu fiyatları düşürdü

Altın fiyatları yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle geriledi, ancak ABD ile Çin arasında gerilim ve enflasyonu artırması muhtemel olan canlandırma önlemleri nedeniyle 9 yılın zirvesine yakın seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı Asya piyasasındaki işlemlerde Eylül 2011'den beri en yüksek seviye olan 1,876.16 doları gördükten düşüşe geçti. Saat 08:40 itibarıyla altının onsu 1,867 dolardan işlem görüyordu.

GÜNÜN AJANDASI

10.00 Türkiye, temmuz ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı tüketici güven endeksi