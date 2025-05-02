ABD-Çin iyimserliği ve tarım dışı istihdam verinin ardından New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalabileceği beklentileriyle haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 1,02 artarak 41.167,49 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,97 artışla 5.658,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kazançla 17.864,97 puana çıktı.

Beklentileri aşan istihdam verileri ve ABD ile Çin'in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik sinyallerle pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, Çin Ticaret Bakanlığının, üst düzey ABD yetkililerinin yakın zamanda "ilgili taraflar aracılığıyla birçok kez" iletişime geçtiğini ve ABD ile olası tarife görüşmelerin değerlendirildiğini açıklamasının yatırımcıların ticaret savaşı endişelerini bir miktar yatıştırdığını söyledi.

Piyasalar, güçlü istihdam verileriyle de desteklendi. ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

Trump'tan Fed'e faiz mesajı

İstihdam verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, benzin ve market fiyatlarıyla mortgage oranlarının düştüğünü, istihdamın güçlü olduğunu ve tarifelerden milyarlarca dolar gelmesi gibi birçok iyi haber olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankasına (Fed) çağrıda bulunan Trump, "Dediğim gibi sadece bir geçiş aşamasındayız, daha yeni başlıyoruz. Tüketiciler yıllardır fiyatların düşmesini bekliyordu. Enflasyon yok, Fed faizi düşürmeli" ifadelerini kullandı.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Amazon'un satışları ve karı ilk çeyrekte yükseldi. Şirketin finansal sonuçları beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen, Amazon hisseleri güne yaklaşık yüzde 1 kayıpla başladı.

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın geliri de üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Buna karşın şirketin Üst Yöneticisi Tim Cook, tarifelerin, maliyetlerini 900 milyon dolar artıracağını tahmin ettiklerini bildirdi. Apple'ın hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.