ABD: Çin yapıcı adım atmadı

21 Kasım 2018

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Çin'in ABD-Çin ticaret anlaşmazlığının merkezinde bulunan "adil olmayan" ticaret uygulamalarını değiştirmediği belirtilirken, bu açıklama ay sonunda ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılacak toplantı öncesinde gerilimi artırdı.

Trump ve Xi ay sonunda Buenos Aires'de yapılacak G20 liderler zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

Açıklama ile ortaya konan bulgular ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) Çin'in fikri mülkiyet ve teknoloji transfer politikalarına dair "Section 301" soruşturmasının güncellemesinde yayınlandı. Daha önce bu soruşturma kapsamında ABD Çin'den ithal 50 milyar dolar değerindeki ürüne gümrük vergisi getirmiş bu rakam daha sonra 250 milyar dolara ulaşmıştı.

"Çin yapıcı karşılık vermedi"

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer yaptığı açıklamada, "Bu güncellemeyi, yönetimin güçlendirilmiş izleme ve uygulama çabaları kapsamında tamamladık. Bu güncelleme, Çin'in, Section 301 soruşturmamızla ilgili Mart 2018 tarihli raporun konusu olan adil olmayan, mantıksız ve piyasayı aksatma uygulamalarını temelden değiştirmediğini gösteriyor" dedi.

Güncellemede USTR, Çin'in ilk Section 301 raporlarına "yapıcı" karşılık vermediğini ve ABD’nin endişelerini gidermek için herhangi bir somut eylem gerçekleştiremediğini belirtti. Ayrıca, Çin'in ilk soruşturmaya yanıt olarak politikalarını değiştirmeyeceğini açıkça belirttiğini de ekledi.

USTR, Çin'in ABD fikri mülkiyet haklarının siber-etkin hırsızlığını yürütme ve destekleme politikasını ve uygulamasını sürdürdüğünü ve ayrımcı teknoloji lisanslama kısıtlamalarına devam ettiğini söyledi.

"ABD yanıtımızı ayrıntılı okusun"

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang ise, Çin'in eylül ayında yayınladığı resmi bir raporda ABD'nin şikayetlerine ayrıntılı bir yanıt sunduğunu söyledi. Shuang Pekin'de bilgilendirme toplantısında "ABD tarafına ayrıntılı olarak okumasını tavsiye ederim" diyerek Çin-ABD ticaret ve ekonomik işbirliğinin temelinde karşılıklı fayda olduğunu ekledi.

Kaynak: Reuters