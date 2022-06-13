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ABD doları, 20 yıldır ilk kez 135 yen seviyesini gördü

Japon Yeni, ABD doları karşısında 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japonya Merkez Bankası'nın global merkez bankalarının faiz artırımı politikalarını izlememesi, ultra gevşek para politikasını devam ettirmesi Japon yenini ABD doları karşısında 20 yılın en düşük seviyesine çekti.

ABD doları Şubat 2002'den buyana ilk kez 135 Japon yeni seviyesini test etti.

USDJPY şu sıralarda Cuma gününe göre yüzde 0,32 artışla 134,84 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya Merkez Bankası, perşembe ve cuma günü para politikası için toplanacak.