ABD doları 20 yılın zirvesinde

Küresel piyasalar, Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle negatif bir tablo sergiliyor. Yeni haftaya başlarken Asya piyasalarında ve ABD vadeli piyasada satış ağırlıklı görünüm etkili. Dolar güçlenmeye devam ederken, ABD 10 yıllık faizi yüzde 3,11'in üzerinde.

Fed Başkanı Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantılarında verdiği yüksek faiz oranlarının uzun süre devam edeceği mesajı ABD dolarını önde gelen para birimleri karşısında 20 yılın zirvesine taşımış durumda.

ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısındaki değerini gösteren Dolar endeksi bu sabah 109,44 ile 20 yılın zirvesine çıktı.

CBA ekonomistleri yaptıkları değerlendirmede, "Powell, bazı piyasa katılımcılarının beklediği gibi güvercin bir tutum içinde olmadıkları açıkça ortaya koydu. Dolar Endeksi'nin bu hafta 110 seviyesine doğru gitmesini bekliyoruz. Piyasa katılımcıları büyük merkez bankalarının daha agresif şekilde faiz artırmaya devam edeceklerini fiyatlamayı sürdürecekler" ifadelerini kullandılar.

Geçen hafta 2002’den bu yana en düşük seviyesi olan 0,9901’e geriledikten sonra, haftayı yüzde 0,7 azalışla 0,9964’ten tamamlayan Euro/dolar, bu sabah 0,9915 seviyelerinde.

Yurtiçinde ise dolar/TL 18,17 ve Euro/TL 18,02 seviyelerinde işlem görüyor.

Petrol fiyatları, OPEC arz kesintisi beklentisi ve talep büyümesiyle yükseliyor. Brent petrol 101 doların, ABD ham petrol 94 doların üzerinde.

Fed beklentileri sonrası spot altın yüzde 1’e yakın düşüşle 1,722 dolarda yer alıyor.

Piyasalar şu anda Fed'in Eylül'de 75 baz puan faiz artırması olasılığını yüzde 76 olarak fiyatlıyorlar.

Fed öncesi son kritik veri

Bu hafta gözler ABD'de tarım dışı istihdam verisinde olacak. Temmuz ayı tarım dışı istihdam rakamı 250 bin olan piyasa beklentisinin belirgin şekilde üzerinde 528 bin kişi artış göstermişti. Ağırlıklı piyasa beklentisi bu kez 300 bin gibi daha ılımlı bir artışa işaret ediyor.

Analistlere göre; bir kez daha beklentilerden kuvvetli bir artış yaşanırsa bu durum Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik algıyı destekleyerek risk iştahının küresel ölçekte daralmasına neden olabilir.

Haftanın ilk günü yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verileri takip edilecek. Yurt dışında ise öne çıkan bir veri bulunmuyor.

Haziran ayında 8,17 milyar dolar olan dış ticaret açığının Temmuz ayında ise 10,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.