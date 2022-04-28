ABD Doları güçlenmeye devam ediyor

Dünya borsaları teknoloji şirketlerinin bilançolarından destek bularak yükseldi, ancak Avrupa'daki enerji krizi ve Çin'de devam eden tecrit uygulamaları nedeniyle temkinli işlemler görüldü ve yatırımcıların güvenli varlıklara ve tahvil getirilerine yönelmesiyle dolar değer kazanarak 20 yılın zirvesine yaklaştı.

ABD doları, önde gelen para birimleri karşısında güçlenmeye devam ediyor. Dolar Endeksi bu sabah yüzde 0,4 daha değer kazanarak 103,43 seviyesini gördü.

Türk Lirası karşısında da küçük adımlarla da olsa yükselişini sürdüren ABD Doları, bu sabah saatleri itibariyle 14,82'nin üzerinde işlem görüyor.

BOJ'un faiz oranlarında değişikliğe gitmeme kararı aldığı bugünkü politika toplantısının ardından ABD doları, Japon yeni karşısında 24 Nisan 2002'den bu yana ilk kez 129,87 yen seviyesini gördü.

Euro, ABD doları karşısında 1,0515 ile 3 Mart 2017'den bu yana görülen en düşük seviyeyi test etti. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,34 kayıpla 1,05231'den işlem görüyor.

Avustralya doları, ABD doları karşısında yüzde 0,4 değer kaybederek son 2 ayın en düşük seviyesi olan 0,7097'yi görürken, Yeni Zelanda doları da yüzde 5 değer kaybederek Ağustos 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

ABD doları, Çin yuanı paritesi de bu sabah 6,5865 ile 1 Aralık 2020'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti.