ABD Doları önemli para birimleri karşısında değer kazanıyor

ABD'de Demokratların Senato'nun kontrolünü ele geçirdikleri, daha fazla ekonomik teşvik paketinin yolunun açıldığı değerlendirmeleri ile paranın güvenli liman olan ABD Doları'ndan daha riskli yatırımlara yöneleceği beklentilerine rağmen ABD Doları yönünü yukarı çevirdi.

Japonya'da koronavirüs salgını ile mücadele için Tokyo bölgesinde 1 ay sürecek olağanüstü hal ilan edilmesi, BoE'nin ekonomiyi desteklemek için Şubat ayında negatif faize yöneleceği spekülasyonları ABD Doları'na değer kazandırıyor.



Euro Bölgesi'nde güven endekslerinin ve perakende satış verilerinin düşüş göstermeleri, enflasyonun Aralık ayında negatif bölgede kalmaya devam etmesi de ABD Doları'nı destekledi.

ABD Doları'nın ABD'nin önemli ticari ortaklarının para birimleri karşısında değerini yans ıtan Dolar Endeksi de bugün yüzde 0,42 artışla 89,90 seiviyesinin üzerine çıktı.



Dolar bugün İsviçre Frangı karşısında yüzde 0,58, Japon Yeni karşısında yüzde 0,59, GBP karşısında yüzde 0,23 ve euro karşısında yüzde 0.56 değer kazandı.