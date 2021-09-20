ABD Doları'nın güçlenmesi petrol fiyatlarını geriletiyor

ABD Doları'nın önde gelen paralar karşısında 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesi ve ABD'de petrol sondaj kuyusu sayısının artması uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını geriletti.

ICE'de kasım vadeli Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda Cuma gününe göre 63 cent düşüşle 74,71 dolar seviyesinde. NYMEX'de Ekim vadeli Batı Teksas petrolü de 68 cent düşüşle 71,29 dolar/varil seviyesine kadar geriledi.

Analistler, piyasaları Meksika Körfezi'nde petrol platformlarının yeniden faaliyete geçişlerini ve Fed'in bu hafta yapacağı FOMC toplantısını takip ettiklerini belirtiyorlar. Fed'in varlık alımlarının azaltımı yönünde bir karar açıklaması halinde bunun diğer emtiaların yanı sıra petrol fiyatlarında da aşağı yönlü baskı yaratacağı vurgulanıyor.