ABD Doları'nın gücünü koruması altın ve gümüş fiyatlarını geriletti

ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısında 2 ayın en yüksek seviyelerinde tutunmaya devam etmesi, ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisinin 3 haftanın en yüksek seviyesine çıkmasının yatırımcıların altın ve gümüş iştahlarını azalttı ve fiyatları aşağı çekti.



Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah 1.821 dolar ve gümüş fiyatı 26,43 dolar seviyelerini gördü.

Analistler, ABD tahvil getirilerinde yükselişin merkez bankalarının para politikasının daha da gevşetmekten çok faizlerin nasıl yükseltileceğini ve teşviklerin nasıl geri çekilebileceğini düşünmeye başladıkları değerlendirmelerini yansıkttığını belirtiyorlar.



ABD'de Demokratların Cumhuriyetçilerin desteği olmadan da 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini Kongre'den geçireceklerine yönelik yapılan açıkmalamaların altın fiyatına destek vermeye devam ettiğini de belirten analistler, bunun yanı sıra gözlerin Türkiye saati ile 15.00'dea BoE'den gelecek faiz kararında olduğunu da vurguluyorlar.



Spot altın için en büyük riskin COVID-19'a karşı aşılama programlarında hızlanma sağlandığına yönelik gelecek haberler, açıklamalar olduğu da ifade ediliyor.



Teknik analistlere göre spot altın bugün 1.818 dolar desteğini test edebilir. Bu seviyenin kırılması halinde 1.801 dolar ve oranın altında 1.787-1.783 dolar destekleri hedeflenebilir. Yukarı bir hareket için ise öncelikle 1.840 dolar seviyesini üzerine geri gelinmesi gerekli. Buranın aşılması halinde 1.853-1.875 dolar aralığı yeniden hedef haline gelecek.



Spot gümüş için destek seviyeleri 26.42 ve 26.01 dolar olarak ifade ediliyor. Kısa vadeli dirençler ise 27,21 ve 27,60 dolar.