ABD ekonomisi 3'ncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9'luk büyüme performansı gösterdi.
ABD ekonomisi 3'ncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüdü. Ekonomistler ise yüzde 1,6 büyüme bekliyorlardı.
Ekonomi 2'nci çeyrekte yüzde 2,0 ve ilk çeyrekte yüzde 3,1 büyümüştü. Yılın ilk 9 ayında GSYH geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 2,3'ten yüzde 2,0 seviyesine geriledi.
Üçüncü çeyrekte tüketici harcamalarında büyüme de ikinci çeyrekteki yüzde 4,6'dan yüzde 2,9'a geriledi, işletkme yatırımları ise yüzde 3,0 azaldı.
Üçüncü çeyrekte çekirdek PCE fiyat endeksi yüzde 2,1 olan beklentilerin üzerinde yüzde 2,2 artış gösterdi. İkinci çeyrekte artış yüzde 1,9 olmuştu.
FOREX