ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü
ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte, beklentilerin paralelinde yüzde 2,1 büyüme kaydetti.
ABD’de dördüncü çeyreğe yönelik büyüme oranı, beklenti paralelinde yüzde 2,1 olarak kaldı.
Piyasaların beklentisi de büyüme verisinin yüzde 2,1 düzeyinde gerçekleşeceği yönündeydi.
Önceki çeyrekte yüzde 3.2 artan tüketici harcamaları, yüzde 1.8'den yüzde 1.7'ye revize edildi.
Haftalık işsizlik başvuruları ise 219 bin ile beklentinin üzerinde gerçekleşti. Beklenti ise 214 bin civarındaydı.