ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

27 Kasım 2019

ABD Ekonomik Analiz Bürosu, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.1 büyüdüğünü açıkladı. Beklenti ise büyümenin yüzde 1.9 olarak açıklanmasıydı.



ABD Ticaret Bakanlığı temmuz-eylül dönemi ürün ve hizmetler büyüme oranının ilk tahminleri olan yüzde 1.9’u hafif aştığını belirtti.



Öte yandan bir çok ekonomist yıla ilk çeyrekte yüzde 3.1 gibi güçlü bir büyüme ile başlayan ABD ekonomisinin tatil sezonuna rağmen son çeyrekte yıllık bazda yüzde 1 küçüleceğini öngörüyor. Bunun en önemli nedeni ise Çin ile devam eden ticaret savaşının şirketleri yatırım ve stoklarda kesintiye zorlaması olarak görülüyor.